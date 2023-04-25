Московский зоопарк подготовил просветительскую программу в честь Дня пингвина

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

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В честь Всемирного дня пингвинов, который отмечается 25 апреля, Московский зоопарк подготовил специальную просветительскую программу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

— В этом году зоопарк подготовил просветительскую программу в честь Дня пингвина на 26 апреля. Сотрудники проведут для гостей интерактивную игру, экскурсию, а также показательное кормление пингвинов, — говорится в сообщении.

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Во время интерактивной игровой программы посетителям расскажут об особенностях перьевого покрова пингвинов и о том, как проходит линька. Кроме того, посетители узнают, кто из представителей этого вида птиц рекордсмен по росту, а кто — непревзойденный дайвер.

Гости зоосада также смогут понаблюдать за пингвинами Московского зоопарка в уличном и во внутреннем вольерах, узнают, что такое графики переездов и для чего они нужны, говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

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