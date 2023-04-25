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Московский зоопарк подготовил просветительскую программу в честь Дня пингвина

Евгений Белоусов
Город
Московский зоопарк подготовил просветительскую программу в честь Дня пингвина
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В честь Всемирного дня пингвинов, который отмечается 25 апреля, Московский зоопарк подготовил специальную просветительскую программу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

— В этом году зоопарк подготовил просветительскую программу в честь Дня пингвина на 26 апреля. Сотрудники проведут для гостей интерактивную игру, экскурсию, а также показательное кормление пингвинов, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Во время интерактивной игровой программы посетителям расскажут об особенностях перьевого покрова пингвинов и о том, как проходит линька. Кроме того, посетители узнают, кто из представителей этого вида птиц рекордсмен по росту, а кто — непревзойденный дайвер.

Гости зоосада также смогут понаблюдать за пингвинами Московского зоопарка в уличном и во внутреннем вольерах, узнают, что такое графики переездов и для чего они нужны, говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Символ зоопарка — манул Тимофей начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

Недавно корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в гости к мишке Диксону и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.

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