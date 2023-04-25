Подозреваемая в убийстве младенца в поезде на юго-востоке Москвы признала свою вину

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

Женщина 1998 года рождения, которую обвиняют в убийстве своего новорожденного сына в туалете поезда на юго-востоке столицы, признала свою вину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 25 апреля.

По ее словам, женщине предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что фигурантку доставили в Лефортовский районный суд, где будет решаться вопрос о ее заключении под стражу.

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Преступление, о котором идет речь, произошло в санитарном узле электропоезда в районе шоссе Фрезер. Утром 24 апреля в вагоне обнаружили тело младенца с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, подозреваемая родила мальчика в туалете и сразу же убила его. По данному факту было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура.