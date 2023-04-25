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Столичный водитель хотел откупиться от штрафа и стал фигурантом уголовного дела

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный водитель хотел откупиться от штрафа и стал фигурантом уголовного дела
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Ботаническая улица Карта всех событий

В столице водитель решил дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы избежать штрафа, и стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу во вторник, 25 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Ботанической улице. Инспектор остановил автомобиль BMW для проверки документов у 36-летнего водителя. Во время разговора сотрудник ГИБДД заподозрил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложил пройти процедуру медицинского освидетельствования. Водитель отказался.

При этом мужчина не хотел, чтобы в его отношении составляли административный протокол, и предложил инспектору взятку в размере 40 тысяч рублей. Сотрудник Госавтоинспекции отказался, после чего водитель был задержан.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. 34-летний иностранец настойчиво уговаривал инспектора взять деньги за то, чтобы водителя не привлекали к ответственности. После нескольких предупреждений мужчину задержали.

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