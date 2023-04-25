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Три парковки со шлагбаумом закроют с конца апреля по начало мая в Москве

Евгений Силаев
Город
Три парковки со шлагбаумом закроют с конца апреля по начало мая в Москве
Фото: shutterstock

Три парковки со шлагбаумом прекратят работу в период с конца апреля по начало мая. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, парковка № 9004 на улице Болотной будет закрыта с 00:01 26 апреля до 23:59 9 мая. В свою очередь стоянки № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат прекратят работу 27 апреля и 4 мая с 17:00, а также 7 и 9 мая с 00:01 до окончания праздничных мероприятий.

— Просим автомобилистов обращать внимание на эту информацию при поездках в центр города, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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