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Военно-политическое руководство Великобритании направило украинской стороне тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель британского министра обороны Джеймса Хиппи.

При этом Лондон не отслеживает использование подобных снарядов. По словам замминистра, власти страны не имеют обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.

— По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов, — уточнил британский чиновник.

При этом Хиппи отметил, что переданные украинской армии танки и боеприпасы контролируются Киевом. Минобороны Великобритании не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуются ВСУ на Украине, говорится в материале.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий также отметил, что Варшава хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном.

Поставки снарядов с обедненным ураном украинской армии являются безобразным решением британских властей, которое приведет к углублению конфликта на Украине. Такое мнение высказал профессор экономики Ричард Вольф.