Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах Москвы и Киева после наступления ВСУ

Фото: МИД РФ

Идущие со стороны западных государств заявления о возможном начале переговоров России и Украины только после контрнаступления Киева являются шизофренией. С таким заявлением во вторник, 25 апреля, выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Совете Безопасности ООН.

— Сейчас появилась вот эта смешная теория: давайте мы (страны Запада — прим. «ВМ») сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, (президента страны Владимира) Зеленского начать переговоры. Но это какая-то шизофреническая логика, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, российская сторона хочет лишь того, чтобы с территории Украины «не исходили угрозы нашей безопасности». Однако эти угрозы накапливались там на протяжении многих лет, «особенно после госпереворота в феврале 2014 года», передает ТАСС.

Контрнаступление ВСУ может начаться через месяц–два, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия. Дожди мешают провести контратаку, поэтому стоит дождаться их окончания, считает министр.