Россиянам рассказали, какой кондиционер лучше всего подойдет для небольшой квартиры

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Покупая компактный кондиционер в небольшую квартиру, обязательно нужно учитывать, что мобильное устройство будет охлаждать помещение медленнее. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт в области бытовой техники Валерий Метко.

— Большим недостатком мобильных кондиционеров является высокий уровень шума. Дело в том, что в сплит-системах внешний блок, который издает специфический звук, устанавливается с внешней стороны здания. Соответственно, никаких лишних звуков пользователь не слышит, — пояснил он.

По словам собеседника «ВМ», основным преимуществом миниатюрных кондиционеров является именно их небольшой размер. Еще одним огромным плюсом можно назвать и то, что небольшие кондиционеры ощутимо дешевле своих более крупных «братьев».

Однако иногда и за мощную, но маленькую модель приходится платить как за полноценную, а иногда даже переплачивать, добавил Метко.

Подробнее о том, как правильно выбрать кондиционер, — в материале «Вечерней Москвы».

За последние полтора года цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза, а совсем скоро они вырастут еще сильнее — когда наступят теплые дни. Так, цены на китайские кондиционеры в столице уже не опускаются ниже отметки в 20 тысяч рублей, а средняя стоимость на рынке достигает 36 тысяч рублей. Подробнее о ценах на кондиционеры в столичном регионе и о том, как выгоднее их приобрести, — в материале «ВМ».