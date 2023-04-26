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Представители Республиканской и Демократической партий США в палате представителей готовят законопроект, в котором требуют завершения конфликта на Украине и ее возвращения к границам 1991 года.

Согласно Yahoo News, резолюция, которая будет рассмотрена в комитете по международным делам палаты, подчеркивает, что США стремятся к победе Украины над якобы «вторжением» и восстановлению ее международно признанных границ.

Законопроект, авторами которого являются демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также предлагает включить Украину в НАТО и требует от Москвы выплатить компенсации Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается завлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ. Такое мнение выразил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom. Шаффер добавил, что украинский лидер прибегнул к тактике «беспомощной барышни» и постоянно говорит о нехватке оружия, чем и пытается заставить НАТО и союзников напрямую участвовать в конфликте.