Врач-иммунолог Гаяне Керопян рассказала о первых симптомах сезонной аллергии

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С началом теплой весны наступило раннее цветение деревьев, что привело к началу сезонной аллергии. Основными причинами проблем для аллергиков в Центральной России являются береза, ольха и лещина.

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, Гаяне Керопян, высказала мнение в эфире телеканала« МИР24» о том, что лечение поллиноза следует начинать при первых симптомах.

— У людей, страдающих от аллергии, иммунная система чрезмерно воспринимает чужеродный белок в виде пыльцы деревьев, пыли, шерсти кошек и собак. В ответ в организме вырабатывается свой белок, который накапливается на клетках. При поступлении каждой новой порции аллергена проявляются более сильные симптомы, заболевание развивается, утяжеляется. Но чем раньше диагностировать аллергический ринит и начать его лечение, тем быстрее будет эффект, — заявила Керопян в беседе с изданием.

Врач добавила, что симптомы аллергии могут быть очень тяжелыми, включая зуд в носу, приступы чихания, водянистые выделения, неприятные ощущения в глазах, слезотечение и першение в горле. Керопян подчеркнула важность подбора правильного лечения, которое учитывал бы индивидуальные особенности пациента и тяжесть проявлений аллергии.

Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева. Врач отметила, что о такой аллергии могут свидетельствовать насморк и кашель. Также иногда могут проявиться крапивница, слезоточивость и зуд на слизистых. Чаще всего аллергия проявляется при попадании спор плесени через дыхательные пути, но иногда реакция проявляется на пищевые продукты, на которые попала плесень.