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Врач Шугаева рассказала, какая аллергия может кончиться астмой

Никита Худяков
Общество
Врач Шугаева рассказала, какая аллергия может кончиться астмой
Фото: shutterstock

Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказала врач аллерголог-иммунолог Анастасия Шугаева.

— Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу, — сказала она.

Врач отметила, что о такой аллергии может свидетельствовать насморк и кашель. Также иногда может проявиться крапивница, слезоточивость и зуд на слизистых. Чаще всего аллергия проявляется при попадании спор плесени через дыхательные пути, но иногда реакция проявляется и на пищевые продукты, на которые попала плесень, передает газета «Известия».

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу, стоит отказаться от некоторых продуктов, чтобы избежать усиления болезненных реакций организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения, отметила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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