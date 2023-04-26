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Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Ирэна Колесова
В мире
Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника
Фото: Unsplash

Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи об использовании Украиной снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад готовит для этой страны роль радиоактивного могильника. Такое мнение выразили сотрудники посольства РФ в Лондоне.

Ранее Хиппи сообщил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, и не отслеживает, как они используются на поле боя. Российские дипломаты отметили, что заявление британского замминистра является продолжением стратегии эскалации «конфликта по доверенности» на Украине со стороны англосаксов.

— Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного могильника, — заявили в сообщении посольства.

Посольство России призвало британские власти перестать иллюзорно надеяться на то, что они смогут свалить ответственность за поставку боеприпасов на Украину.

Ранее в этом году Великобритания объявила о намерении передать Украине тысячи снарядов с сердечником из обедненного урана вместе с танками Challenger. Использование таких снарядов сопровождается появлением радиоактивной пыли на местности, которая не поддается дезактивации и может вызвать онкологические заболевания. Такие боеприпасы уже применялись в различных конфликтах, включая операцию «Буря в пустыне» и вторжение в Ирак.

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