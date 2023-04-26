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Китайская газета Global Times высказала мнение, что стремление к запрету на вывоз товаров в Россию может привести к самоубийству Запада.

Издание отмечает, что страны G7 исчерпали все возможности введения санкций против России, и полный запрет на экспорт товаров будет разрушительным, в том числе и для Запада. Если такое решение будет принято, то мир столкнется с серьезными энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все.

Однако авторы материала отмечают, что западные страны не могут отказаться от стратегии полного сокрушения российской экономики, которая, как они считают, должна означать проигрыш для России. Вместо этого они будут усиливать давление на Россию различными средствами. Газета считает, что крах американской гегемонии неизбежен, что приведет к разрушительным результатам для США и их основных союзников на Западе.

21 апреля сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность ввести запрет на экспорт товаров в Россию, однако ЕС и Япония являются противниками этой меры. В связи с этим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может стать независимой от западных санкций.