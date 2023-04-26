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Турция вводит 130-процентные пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы

Ирэна Колесова
Экономика
Турция вводит 130-процентные пошлины на ввоз пшеницы, ячменя и кукурузы
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Турция с 1 мая собирается ввести 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Такой документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Согласно этим данным, Турция вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, кроме продукции из Сингапура и Боснии. Предполагается, что эта мера может повлиять на импорт товаров из Украины, которая является крупнейшим поставщиком пшеницы и ячменя в Турцию.

За первый квартал 2023 года Турция импортировала украинскую пшеницу на 168,8 миллиона долларов, что составляет 17,7% от всего экспорта страны. Импорт украинского ячменя в Турцию за этот период составил 52,7 миллиона долларов, что составляет 42,1% от всего экспорта.

Эксперты отмечают в материале, что протекционистские меры, введенные Турцией, могут негативно сказаться на торговле с Украиной и привести к ухудшению экономических отношений между двумя странами.

Словакия приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Украина Турция Импорт
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