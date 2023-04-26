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Более миллиона раз москвичи воспользовались виджетами сервиса «Мои платежи» для оплаты счетов

Араз Салехов
Город
Более миллиона раз москвичи воспользовались виджетами сервиса «Мои платежи» для оплаты счетов
Фото: Unsplash

Более миллиона раз москвичи воспользовались виджетами быстрого поиска сервиса «Мои платежи» для оплаты и поиска счетов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Развивая сервис «Мои платежи», город создает удобные цифровые инструменты, которые помогают жителям не забыть о важных счетах и упрощают их оплату. Виджеты удобны, когда информации, указанной в личном кабинете, недостаточно для того, чтобы сервис находил счета автоматически, — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Горожане используют виджеты, чтобы быстро находить счета за образовательные услуги, оплачивать автомобильные штрафы, налоги и другие виды начислений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в городе вырос спрос на онлайн-сервис по передаче показания счетчиков электроэнергии на mos.ru: за 10 лет его востребованность увеличилась в 180 раз.

Портал mos.ru назвал пять сервисов для комфортной жизни. В частности, на портале можно арендовать помещение в музее, библиотеке или Доме культуры, чтобы провести концерт, мастер-класс, выставку или концерт. Также городские сервисы помогут москвичам подобрать для детей подходящий вид спорта.

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