Более 200 москвичей смогут принять участие в программах по волонтерству

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 200 жителей столицы смогут поучаствовать в программах по волонтерству. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Так, в июне пройдет три курса о добровольчестве — «Включайся!», «Управляй!» и «Обучай», а в начале июня состоится интенсив для руководителей волонтерских объединений «Пять ключей».

13 мая стартует курс начинающего волонтера «Включайся!», где участникам расскажут о волонтерских организациях города и основах добровольчества. Регистрация на курс откроется 28 апреля, принять участие могут все желающие от 14 лет. В тот же день начнется четырехдневный курс «Управляй!» для тимлидеров и менеджеров. Его могут посетить граждане старше 16 лет после регистрации, которая откроется 5 мая.

Будущие тренеры неформального образования начнут подготовку по программе «Обучай» 22 мая. Занятия будут проходить в течение двух недель как в онлайн, так и офлайн-формате. Присоединиться к программе могут москвичи старше 18 лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице уже не первый год развивается культурное направление волонтерства. Благодаря этому жители столицы могут поучаствовать в организации кино- и театральных фестивалей, оцифровке библиотечных фондов, проведении выставок и форумов. Сегодня более 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни столицы. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об этом движении.