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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 26 апреля

Араз Салехов
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 26 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Люблинская улица Карта всех событий

В среду, 26 апреля, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в городе оцениваем в пять баллов. В центре вечером ожидаем до восьми — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом, — говорится в сообщении.

Сейчас затруднено движение на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте, Люблинской улице и Каширском шоссе. Это связано с дождливой погодой в городе. При этом вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Недавно синоптики предупредили о кратковременных дождях в Москве на этой неделе.

Кроме того, столичным автомобилистам посоветовали поменять зимнюю резину на летнюю, так как холода в городе подошли к концу. На текущий момент погодные условия не располагают к использованию зимних шин.

Стало известно, что около трех тысяч раз столичные автомобилисты воспользовались новыми бесплатными перехватывающими парковками возле станций метро.

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