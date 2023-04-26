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Невролог Мирошник развеяла заблуждения о работе мозга

Никита Худяков
Город
Невролог Мирошник развеяла заблуждения о работе мозга
Фото: Unsplash

Алкоголь не убивает клетки головного мозга, а прослушивание классической музыки действительно благоприятно влияет на умственную деятельность. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник.

— Регулярное или избыточное употребление алкоголя приводит к тому, что ферментная система рано или поздно начинает истощаться. Из-за этого может возникать дефицит витаминов группы B, в особенности B1, который как раз участвует в реакциях центральной и периферической нервной системы. То есть он вреден, но клетки не убивает, — сказала она.

Врач отметила, что прослушивание классической музыки действительно благоприятного влияет на мозг. Например, в музыке Моцарта содержится максимальное количество звуков от пяти до восьми герц. Они являются альфа-волнами, которые соответствуют ритму нашего мозга. В этот момент человеку легче расслабиться и воспринимать информацию.

Невролог добавила, что мозг лучше усваивает информацию в молодом возрасте, поэтому детям легче учить иностранные языки, передает «Москва 24».

Невролог Марина Аникина объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени. По ее словам, при мигрени возникает непереносимость света, запаха или звука. Также чаще всего болит одна половина части головы, а распределение боли может происходить вперед или назад от затылка, виска или шеи. При этом боль может менять свое положение.

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