Андрей Бочкарев рассказал о строительстве жилого комплекса в Бутырском районе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Огородный проезд Карта всех событий

В столичном районе Бутырский идет строительство жилого комплекса с пятью смотровыми площадками. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Смотровые площадки появятся в пяти строящихся башнях комплекса, каждая из которых названа в честь высочайших горных вершин. Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров. Остальные будут находиться на высоте 162, 161 и 76 метров, — сказал он.

Отсюда будет открываться вид на все основные достопримечательности города: Останкинскую башню, ВДНХ, Ботанический сад, комплекс «Москва-Сити», Московский Кремль. Жилой комплекс появится в Огородном проезде, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На северо-востоке города планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Объекты возведут в пяти районах СВАО: Бабушкинском, Ярославском, Бутырском, Останкинском, а также в Северном Медведкове.

Стало известно, что в первом квартале 2023 года было выдано 147 разрешений на строительство объектов, общая площадь которого составляет около 2,86 миллиона квадратных метров. В новых жилых кварталах Москвы будут построены 17 новых школ и детских садов, семь медицинских учреждений. Также на территории города появятся 10 офисных центров и девять производств.