Андрей Бочкарев: Около 2,86 млн «квадратов» недвижимости разрешили построить в первом квартале 2023 года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В первом квартале 2023 года было выдано 147 разрешений на строительство объектов, общая площадь которого составляет около 2,86 миллиона квадратных метров. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что активное развитие города продолжается: застройщики инициировали почти полторы сотни новых проектов.

— На территории столицы началось строительство новых комфортных жилых комплексов, объектов социальной инфраструктуры, транспорта и бизнес-сферы, — рассказал Бочкарев.

По словам главы Стройкомплекса, в первые три месяца 2023 года было выдано 51 разрешение на строительство жилья. Помимо домов, за счет частных инвесторов создается сопутствующая инфраструктура.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что в новых жилых кварталах Москвы будут построены 17 новых школ и детских садов, семь медицинских учреждений. Также на территории города появятся 10 офисных центров и девять производств.

В Савеловском районе Северного административного округа Москвы будет возведен деловой центр TWIST, на его строительство уже выдано разрешение.