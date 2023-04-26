Территорию возле ТПУ «Планерная» на северо-западе Москвы благоустроят

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут благоустройство территории, прилегающей к ТПУ «Планерная» на северо-западе столицы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная цель проекта — улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ «Планерная», в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу, — сказал он.

По словам заммэра, в ходе работ будет обновлено покрытие проезжей части и тротуаров. Также специалисты установят 155 современных уличных торшеров и фонарей с энергосберегающими светильниками. Кроме того, появится 35 опор контрастного освещения на нерегулируемых наземных переходах.

Уточняется, что в зону благоустройства войдут улицы Вилиса Лациса, Планерная и Алешинский проезд.

Недавно специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. По итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды.