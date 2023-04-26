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Приметы и советы

Москвичам рассказали об обновлении парков оборота поездов на МЦД-3

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об обновлении парков оборота поездов на МЦД-3
Фото: Пресс-служба МЦД

Обновление парков оборота поездов позволит сократить интервал на будущем третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) до пяти–семи минут в часы пик. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Интервалы на МЦД должны быть комфортными для пассажиров — такими, чтобы не нужно было смотреть в расписание и долго ждать следующего поезда. Так, у москвичей появится еще больше причин выбирать наземное метро вместо личного транспорта, — сказал он.

По словам Ликсутова, для сокращения интервалов построят дополнительные пути, а также обновят парки оборота поездов.

Также в дептрансе рассказали, что каждый день идут работы по соединению Ленинградского и Казанского направлений, где уже через несколько месяцев поедут первые поезда МЦД-3. Сейчас на этом участке специалисты возводят 800-метровый тоннель, укладывают новые пути. Участок практически полностью перестраивается.

Накануне Ликсутов сообщил, что сейчас по всей Москве и области ведутся масштабные работы для запуска еще двух линий наземного метро. Обновление ведется также на станциях Никольское, Кучино, Кусково, Реутово, Салтыковская, Новогиреево и Нижегородская.

Транспорт Максим Ликсутов МЦД Москва
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