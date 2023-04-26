Эксперты назвали шесть худших внедорожников по обслуживанию

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Вместе с затратами на топливо, налогами и амортизацией поддержание транспортного средства в исправном состоянии является чуть ли не самым большим финансовым бременем, ложащимся на автовладельца. Эксперты американского журнала «Hot Cars» решили выяснить, какие кроссоверы являются самыми дорогими в содержании.

Согласно рейтингу, худшим по затратам в первые 10 лет на ремонт и обслуживание оказался кроссовер Porsche Cayenne. Аналитики подсчитали, что владелец такого автомобиля тратит в среднем 1,67 миллиона рублей, а вероятность капитального ремонта кроссовера составляет 61 процент.

Вторую строчку занял Porsche Macan. За первые 10 лет эксплуатации владельцу придется потратить около 1,63 миллиона рублей. Уточняется, что вероятность капитального ремонта автомобиля — 60,89 процента.

Третье место занял BMW X6 M. Ожидаемый счет за ремонт и техническое обслуживание автомобиля составляет 1,54 миллиона рублей, а вероятность крупных поломок равна 54,61 процента.

Четвертым стал BMW X7. В среднем владелец этой модели выложит 1,51 миллиона рублей. Возможность капитального ремонт автомобиля составляет 54,61 процента.

Пятую строчку занял BMW X5. За 10 лет обслуживания и ремонта владельцу придется заплатить чуть менее 1,5 миллиона рублей, а шанс того, что кроссовер серьезно сломается — 54,61 процента.

Замкнул рейтинг Land Rover Range Rover. На его ремонт и обслуживание необходимо 1,48 миллиона рублей. Возможность капитального ремонта для автомобиля составляет 46,3 процента, передает сайт Daily-motor.

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях. Лидером антирейтинга стал автомобиль Audi A3.