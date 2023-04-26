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Андрей Бочкарев: С начала года по программе реновации снесли 80 старых домов

Араз Салехов

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: С начала года по программе реновации снесли 80 старых домов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В этом году в столице по программе реновации жилья снесли уже 80 домов старого жилого фонда. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Важно поддерживать темпы сноса расселенных домов в рамках программы реновации, от этого зависит выполнение в том числе намеченных планов по обеспечению переселения. Только с начала года объем сноса достиг 80 домов, — сказал он.

Заммэра напомнил, что на месте снесенных старых домов возводятся комфортные и современные новостройки. В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что лидером сноса с начала года является север Москвы, где демонтировали 16 домов, на востоке снесли 15 домов, на западе — 14 домов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что более 6,8 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в первом квартале 2023 года. В новое жилье переехали жители 134 старых домов, расположенных в двенадцати столичных округах.

Недвижимость Жилье Москва Андрей Бочкарев Реновация
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