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Житель ЕАО застрелил амурского тигра и спрятал его останки в замаскированном тайнике

Полина Пашкина
Происшествия
Житель ЕАО застрелил амурского тигра и спрятал его останки в замаскированном тайнике
Фото: Unsplash

В Облученском районе Еврейской автономной области обнаружили тайник, в котором были спрятаны останки амурского тигра. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уточняется, что замаскированный тайник был обнаружен на приграничной территории неподалеку от населенного пункта.

— В ходе мероприятий установлено, что гражданин России 1991 года рождения застрелил амурского тигра из охотничьего ружья и закопал его на участке местности, — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Специалисты выяснили, что останки принадлежали самке животного. Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную Красную книгу.

В отношении мужчины, застрелившего животное, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ», максимальная санкция по которой составляет четыре года лишения свободы.

Подобный случай произошел в ноябре 2021 года в Красноармейском районе Приморья. Там в лесном массиве обнаружили тушу амурского тигра.

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