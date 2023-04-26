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Приметы и советы

Магазины бренда Zara начнут открываться в Москве под новым названием 27 апреля

Араз Салехов
Общество
Магазины бренда Zara начнут открываться в Москве под новым названием 27 апреля
Фото: shutterstock

В торговых центрах Москвы и области начнут открываться бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara 27 апреля. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили РИА Недвижимость со ссылкой источники на рынке торговой недвижимости.

— 27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ «Авиапарк». Также свою работу должны начать Dub и Vilet, — говорится в сообщении.

Информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas в четверг также подтвердили источники в Crocus Group, сообщает РИА Новости.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин сообщил, что магазины новой Zara массово откроются в России до начала лета. По его словам, ретейлер пообещал открыть магазины до начала лета в наиболее посещаемых точках. В их число входят столичные торговые центры «Авиапарк», «Атриум», «Коламбус», «Европейский», «Метрополис» и другие.

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