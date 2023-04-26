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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы

Полина Пашкина

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве с 12:00 до 20:00 четверга, 27 апреля, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза.

— Ветер при грозе до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности будет действовать в четверг в Подмосковье с 11:00 до 21:00.

За последние 12 часов в Московском регионе выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс пяти до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

На первомайские праздники в Москве похолодает и будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы.

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