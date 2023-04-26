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Совфед одобрил закон о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения

Араз Салехов
Общество
Совфед одобрил закон о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения
Фото: Вечерняя Москва

Совфед России одобрил закон о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения.

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