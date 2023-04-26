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WP: Украина готова захватывать небольшие города России для возвращения своих территорий

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Украина готова захватывать небольшие города России для возвращения своих территорий
Фото: president.gov.ua

Во время контрнаступления Украина использует тактику захвата небольших городов РФ, чтобы вернуть себе территории. Об этом в среду, 26 апреля, заявил представитель батальона «Азов»* Богдан Кротевич в интервью The Washington Post.

— ВСУ могут предпринять попытки захвата небольших городов в РФ, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых Россией, — отметил он.

Также Кротевич добавил, что опыт боев на «Азовстали» будет использован в дальнейшем, пишет WP.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике. По его словам, в настоящее время активная работа российской армии не дает возможности украинским бандформированиям начать контрнаступательные действия.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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