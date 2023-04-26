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Директор РЦНК Радченко: В здание были брошены коктейли Молотова

Полина Пашкина
Происшествия
Директор РЦНК Радченко: В здание были брошены коктейли Молотова
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В Миконосе на острове Кипр в среду, 26 апреля, загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Руководитель центра Алина Радченко со ссылкой на слова очевидцев сообщила, что пожар возник после бросков коктейлей Молотова.

Она утверждает, что были слышны два сильных хлопка. Людей эвакуировали из здания. На месте происшествия работают пожарные.

— Горят стена и крыша. Полиция оцепила здание. По данным очевидцев, в центр были брошены коктейли Молотова, — приводит слова Радченко ТАСС.

Новость дополняется.

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