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Директор РЦНК Радченко: В здание были брошены коктейли Молотова
В Миконосе на острове Кипр в среду, 26 апреля, загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Руководитель центра Алина Радченко со ссылкой на слова очевидцев сообщила, что пожар возник после бросков коктейлей Молотова.
Она утверждает, что были слышны два сильных хлопка. Людей эвакуировали из здания. На месте происшествия работают пожарные.
— Горят стена и крыша. Полиция оцепила здание. По данным очевидцев, в центр были брошены коктейли Молотова, — приводит слова Радченко ТАСС.
Новость дополняется.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля Народный календарь. Что исцелит зубную боль на Пудов день, 28 апреля Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля
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