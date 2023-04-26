Загорелось здание Российского центра науки и культуры на Кипре

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) загорелось в Никосии на Кипре. Местные жители не исключают, что это мог быть поджог. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Уточняется, что возгорание произошло около 13:30 по московскому времени. Очевидцы услышали два хлопка. Затем разгорелся сильный пожар. Очевидцы утверждают, что в здание бросили со стороны, вероятно, коктейли Молотова.

Позднее пожарным удалось потушить пожар. Директор РЦНК Алина Радченко сообщила, что зданию нанесен сильный ущерб. Как минимум сгорели вся стена, крыша, материалы, передает РИА Новости.

В центре столицы произошло возгорание в здании Российской академии адвокатуры и нотариата. Инцидент произошел по адресу Малый Полуярославский переулок, дом № 3/5, строение 1. Позднее пожар удалось ликвидировать.

Другой пожар произошел в ангаре в 3-м Лихачевском переулке. Горел автосервис, огонь распространился на 150 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.