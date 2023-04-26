Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил китайцу Дину Лижэню в 12-й партии матча за мировую шахматную корону. Встреча состоялась в среду, 26 апреля, в Астане.

Отмечается, что россиянин играл черными фигурами. Судьбу партии решила ошибка Непомнящего, когда он позволил китайцу разрушить оборону, забрав беззащитную пешку.

В итоге на 38-м ходу встреча завершилась победой Лижэня. Таким образом, счет в матче стал 6:6. Следующая встреча состоится в четверг, 27 апреля.

Для того чтобы завоевать мировую шахматную корону, одному из соперников необходимо суммарно набрать 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий. При необходимости между Непомнящим и Лижэнем проведут тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

«Одной из худших в жизни» партий Ян Непомнящий назвал встречу, прошедшую 16 апреля. Тогда гроссмейстер уступил своему китайскому оппоненту.