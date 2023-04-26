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Более 500 специалистов работают на столичных поисково-спасательных станциях

Полина Пашкина
Город
Более 500 специалистов работают на столичных поисково-спасательных станциях
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

26 апреля исполнилось 27 лет со дня основания Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В ее составе на страже безопасности столицы стоят более 500 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В городе работают 25 поисково-спасательных станций. Их специалисты оснащены более чем 180 плавучими средствами — современными быстроходными катерами и судами на воздушной подушке, которые позволяют оперативно перемещаться по водным объектам.

Каждый месяц столичные спасатели проходят аттестацию на повышение квалификации. В ходе нее специалисты сдают нормативы по спортивной подготовке и оказанию первой помощи.

Также они демонстрируют уровень подготовки к работе с различным оборудованием и снаряжением, которое применяется при спасении, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные водоемы в круглосуточном режиме для предотвращения возможных происшествий патрулируют более 20 спасательных судов на воздушной подушке.

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