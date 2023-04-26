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Собянин принял участие в заседании координационного совета ВС РФ

Евгений Силаев
Город
Собянин принял участие в заседании координационного совета ВС РФ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

На встрече обсуждались вопросы снабжения военных необходимым снаряжением и техникой. Также участники заседания уделили внимание ходу строительства фортификационных сооружений.

В частности, для оказания необходимой помощи военнослужащим и их семьям во всех регионах появятся государственные фонды «Защитники Отечества». Кроме того, привлечение дополнительных сил и средств на строительство фортификационных сооружений позволило увеличить темпы производства, передает официальный сайт мэра Москвы.

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует соответствующие выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» подготовила информацию, которая рассказывает о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и о льготах для членов их семей.

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