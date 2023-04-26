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Борисов заявил о «не очень хорошем» состоянии ракетно-космической отрасли в России

Евгений Силаев
Общество
Борисов заявил о «не очень хорошем» состоянии ракетно-космической отрасли в России
Фото: Роскосмос

Российская ракетно-космическая отрасль находится в «не очень хорошем» состоянии. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

— Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом, — рассказал Борисов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, отрасль «стареет» и испытывает дефицит молодых сотрудников. Для исправления ситуации планируется открыть четыре-пять инновационных проектов.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российскую лунную программу необходимо возобновить как можно скорее. Помимо этого, необходимо готовить миссии и на другие планеты.

Глава государства отметил, что форпостом России в космосе станет отечественная орбитальная станция. Специалисты уже приступили к ее разработке.

Также российский лидер положительно оценил развитие отечественной космической отрасли. По его словам, российская космонавтика уверенно встает на ноги. При этом нужно продолжать двигаться вперед и покорять новые рубежи.

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