Вооруженный дубиной мужчина напал на пенсионерку и ее собаку в Подмосковье

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Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

В Подмосковье мужчина, вооруженный дубиной, напал на пенсионерку и ее собаку. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Преступление произошло недалеко от деревни Голубое в городском округе Солнечногорск. Женщина гуляла со своей собакой породы боксер. В поле 60-летняя местная жительница отпустила пса с поводка, чтобы он мог поиграть с другими животными.

Однако в какой-то момент на питомца напал вооруженный дубиной человек. Он начал избивать собаку. Хозяйка тут же взяла пса на поводок, однако злоумышленник не унимался и продолжал бить животное.

Когда пенсионерка заступилась за питомца, мужчина замахнулся и на нее, попутно громко и грубо оскорбив женщину.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Боксеру потребовалась помощь ветеринаров: животное стало малоподвижным и чувствует себя плохо. Как сообщил «МК», полиция ищет злоумышленника. Среди подозреваемых числится ранее судимый уроженец Молдавии, который ныне проживает в Зеленограде.

Другое преступление произошло на железнодорожной станции на юге Москвы. Группа живодеров избила собаку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».