Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вооруженный дубиной мужчина напал на пенсионерку и ее собаку в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженный дубиной мужчина напал на пенсионерку и ее собаку в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Голубое Карта всех событий

В Подмосковье мужчина, вооруженный дубиной, напал на пенсионерку и ее собаку. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Преступление произошло недалеко от деревни Голубое в городском округе Солнечногорск. Женщина гуляла со своей собакой породы боксер. В поле 60-летняя местная жительница отпустила пса с поводка, чтобы он мог поиграть с другими животными.

Однако в какой-то момент на питомца напал вооруженный дубиной человек. Он начал избивать собаку. Хозяйка тут же взяла пса на поводок, однако злоумышленник не унимался и продолжал бить животное.

Когда пенсионерка заступилась за питомца, мужчина замахнулся и на нее, попутно громко и грубо оскорбив женщину.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Боксеру потребовалась помощь ветеринаров: животное стало малоподвижным и чувствует себя плохо. Как сообщил «МК», полиция ищет злоумышленника. Среди подозреваемых числится ранее судимый уроженец Молдавии, который ныне проживает в Зеленограде.

Другое преступление произошло на железнодорожной станции на юге Москвы. Группа живодеров избила собаку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Подмосковье Солнечногорск Полиция Собаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте