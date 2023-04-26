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Глава Россотрудничества Примаков отреагировал на поджог РЦНК на Кипре

Евгений Жуков
Происшествия
Глава Россотрудничества Примаков отреагировал на поджог РЦНК на Кипре
Фото: roscongress / Анна Горбань

Поджог Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре признают терактом при том условии, если в здание бросили коктейль Молотова. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

— Естественно, мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи (с камер наблюдения — прим. «ВМ») смотрим, все полиции передадим. Мы не знаем точно, был ли это коктейль Молотова. Если подтвердится, что это коктейль Молотова, — это типичный теракт, — сказал Примаков.

Он также добавил, что центр активным образом функционирует на острове, несмотря на некоторые эксцессы, которые там происходили до упомянутого происшествия. В заключение Примаков выразил надежду, что преступники все же будут найдены, передает РИА Новости.

Возгорание произошло около 13:30 по московскому времени. Люди сперва услышали два хлопка, а затем разгорелся сильный пожар. Очевидцы утверждают, что в здание бросили, вероятно, коктейли Молотова.

Самому зданию был нанесен значительный ущерб. Тем не менее всех людей из здания удалось эвакуировать, при пожаре никто не пострадал.

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