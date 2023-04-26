Пожар в здании Российского центра науки и культуры на Кипре локализован

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Возгорание в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре удалось локализовать. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе местной пожарной службы.

Несмотря на то что ситуация уже находится под контролем, самому зданию был нанесен значительный ущерб. Тем не менее всех людей из здания удалось эвакуировать, при пожаре никто не пострадал, передает ТАСС.

Возгорание произошло около 13:30 по московскому времени. Люди сперва услышали два хлопка, а затем разгорелся сильный пожар. Очевидцы утверждают, что в здание бросили, вероятно, коктейли Молотова.

В центре столицы произошло возгорание в здании Российской академии адвокатуры и нотариата. Инцидент произошел по адресу Малый Полуярославский переулок, дом № 3/5, строение 1. Позднее пожар удалось ликвидировать.

Другой пожар произошел в ангаре в 3-м Лихачевском переулке. Горел автосервис, огонь распространился на 150 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.