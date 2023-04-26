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Международная метеорная организация назвала причину вспышки над Киевом 19 апреля

Евгений Белоусов
В мире
Международная метеорная организация назвала причину вспышки над Киевом 19 апреля
Фото: Unsplash

Причиной яркой вспышки в небе над Киевом в ночь на 20 апреля стал метеор. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила Международная метеорная организация.

— Хотя это стало ясно не сразу, вспышка на этот раз была чисто природным явлением, а именно — очень ярким болидом, — говорится в сообщении.

Несмотря на плохое геометрическое состояние, траектория болида была определена с погрешностью всего в несколько сотен метров. Метеорит с расчетной начальной массой 200–300 килограммов разорвался на высоте 38 километров на пыль и множество осколков.

Астроном, ведущий научный сотрудник главной астрономической обсерватории Российской академии наук Георгий Гончаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие астероиды могут быть опасными для Земли.

По словам собеседника «ВМ», астероиды регулярно падают на Землю в виде метеоритов. Однако о них не говорят, так как значительная часть планеты не населена людьми, уточнил астроном.

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