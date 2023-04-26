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Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе «Флагманы образования»

Евгений Силаев
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Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе «Флагманы образования»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стартовал профессиональный конкурс «Флагманы образования», принять участие в котором могут все желающие. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения. В 2023 году у мероприятия будет новая концепция.

Принять участие в соревновании могут студенты старше 18 лет, педагоги, управленцы в сфере образования, а также индивидуальные предприниматели. Подать заявку можно до конца августа.

С мая по сентябрь пройдет второй этап, получивший название «Образовательный марафон». Финал конкурса запланирован на ноябрь.

Соревнования по созданию искусственного интеллекта «Проектирование нейросети» пройдут в рамках чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Конкурсантам предстоит запрограммировать сеть, обучить ее на основе исходных данных, протестировать результат и презентовать свой продукт аудитории.

Также в этом году на чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» представят новую конкурсную компетенцию. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в управлении дроном, техническом обслуживании и ремонте аппарата.

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