Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Автопробег Победы» прошел у Музея Победы

Евгений Белоусов
Город
«Автопробег Победы» прошел у Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

У столичного Музея Победы в среду, 26 апреля, впервые стартовало ретроралли «Автопробег Победы». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Сегодня здесь собрались только автомобили марки «Победа». Это глубоко символично, особенно накануне празднования 78-й годовщины Великой Победы. Эти машины как раз стали выпускаться сразу после 1945 года. Некоторым из автомобилей, которые примут участие в ретропробеге, больше семидесяти лет, — заявил замдиректора музея Федор Смуглин.

«Автопробег Победы» прошел у Музея Победы Фото: Пресс-служба Музея Победы

Всего в ретроралли «Автопробег Победы» приняли участие 11 машин марки «Победа». Годы выпуска автомобилей — 1948–1955.

Накануне в музее открылась выставка «Великие битвы ради Победы», в экспозицию вошло около 100 раритетов из коллекций школьных музеев Москвы и Курской области. Среди экспонатов представлено множество предметов окопного быта.

Также в Музее Победы открылась выставка «Награды Победы», в которую вошло около 130 наград СССР, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Польши и других стран, учрежденные за участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также в антифашистском сопротивлении.

Автомобили Мероприятия Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте