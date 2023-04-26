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СКР даст правовую оценку нападению на здание РЦНК в Никосии

Евгений Силаев
Происшествия
СКР даст правовую оценку нападению на здание РЦНК в Никосии
Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) даст правовую оценку действиям лиц, совершивших поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в здание был брошен «коктейль Молотова», из-за чего произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи запросят в МИД России необходимую для расследования информацию, говорится в Telegram-канале СКР.

Возгорание произошло около 13:30 по московскому времени. Люди сперва услышали два хлопка, а затем разгорелся сильный пожар. Очевидцы утверждают, что в здание бросили, вероятно, коктейли Молотова.

Самому зданию был нанесен значительный ущерб. Тем не менее всех людей из здания удалось эвакуировать, при пожаре никто не пострадал.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что российская сторона квалифицирует поджог здания РЦНК как теракт. Он отметил, что, предварительно, поджог здания связывают с «украинской деятельностью».

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