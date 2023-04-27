Юрист Виноградов рассказал, почему пенсия может оказаться слишком маленькой

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Если пенсия оказалась слишком маленькой, то в этом может быть виновата обычная ошибка в расчетах. Как ее распознать, рассказал член Общественной палаты и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Юрист отметил, что в некоторых случаях виноватым может оказаться работодатель, который некоторое время не уплачивал за своего сотрудника взносы.

— Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны, — заверил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Юрист также сообщил, что могут быть технические ошибки в документах. Например, неверно указанные данные работников в системе Социального фонда. Эту информацию можно проверить на сайте Госуслуг или в офисе фонд. Если будут обнаружены неточности или опечатки, следует подать заявление на исправление ошибки.

Некоторые положенные прибавки к пенсии могут быть выплачены только после подачи заявления, подчеркнул юрист. Чтобы избежать таких ситуаций, эксперт советует интересоваться законодательством и четко знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки.

Виноградов также рассказал о профессиях, после которых пенсия окажется высокой. Право на повышенную пенсию имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий. Кроме того, на нее могут претендовать жители Крайнего Севера. По словам юриста, на получение дополнительных пенсионных средств могут претендовать военные, федеральные госслужащие, космонавты и работники летно-испытательного состава.