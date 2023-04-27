«Устаю от этого золота»: Филипп Киркоров строит скромный дом после перемен в личной жизни

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

У кумира миллионов Филиппа Киркорова в этом году произошло много перемен: он удивил своих поклонников преображением своей внешности и, судя по слухам, встретил настоящую любовь. Однако имя его возлюбленной он предпочитает держать в секрете. Недавно певец признался, что он собирается построить новый дом и свить уютное семейное гнездышко.

— Это будет не дворец. Я устаю от этого золота и блесток на сцене. Если ты придешь ко мне, увидишь тот классический минимализм, который присущ мне по жизни, не на сцене, — рассказал Киркоров в YouTube-шоу «Алена, блин!».

В настоящее время у знаменитости есть особняк в элитном районе столицы, где он живет со своими детьми. Однако Филипп решил расширяться. Фанаты предполагают, что артист планирует переехать и жить отдельно со своей новой пассией. Они часто пишут, что очень хотели бы увидеть избранницу короля российской эстрады.

Тем не менее, Киркоров с ностальгией вспоминает о своем браке с Аллой Пугачевой. Певец заступился за Примадонну, когда на нее обрушился шквал негатива из-за переезда в Израиль и резких высказываний. Он сказал, что жить с таким человеком — это подарок судьбы.