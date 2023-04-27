Названы улицы, которые будут перекрыты в Москве 27 апреля

Фото: mos.ru / Максим Денисов

В четверг, 27 апреля, некоторые улицы центра Москвы будут временно закрыты для проезда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 14:30 перекрыто движение в Большом Путинковском переулке, на улице Малая Дмитровка и на Пушкинской площади. С 00:01 27 апреля до окончания мероприятия в местах ограничений запрещена парковка. С 16:30 на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке также будут перекрыты полосы движения.

С 17:30 движение будет перекрыто на улице Петровка, Тверская, Моховая, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных. С 22:30 закроют проезд на улице Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на Большой Садовой улице, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Также стало известно, что местный проезд между Жигулевской улицей и Зеленодольской улицей в районе дома 121 будет закрыт для движения 28 апреля. Москвичей призвали заранее планировать маршрут с соблюдением всех ограничений.

Кроме того, с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.