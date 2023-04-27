Стало известно, какими услугами чаще всего пользуются москвичи при записи к нотариусу на mos.ru

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Чаще всего москвичи записываются к нотариусу через портал mos.ru, чтобы решить вопросы связанные с оформлением доверенности или согласия. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Благодаря сервису на mos.ru обратиться к нотариусу стало проще и быстрее: горожане могут удаленно записаться на прием, выбрав удобные дату и время для посещения, и получить услугу без ожидания в очереди, — отметил он.

Помимо этого, на портале расширяется и перечень нотариусов. Так, если сначала в нем было представлено 20 специалистов, то в настоящее время их уже 218.

Чтобы оформить доверенность или согласие было забронировано 16 774 встречи. На втором месте вопросы связанные с оформлением наследства (8527), передает официальный сайт мэра Моквы.

Свыше 100 электронных услуг были запущены или модернизированы на портале mos.ru в 2022 году. За это время сервисами портала воспользовались около 629 миллионов раз, что на треть, или на 157 миллионов, больше, чем в 2021-м.