Володин: Байден примет участие в выборах, чтобы избежать ответственности за преступления

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент США Джо Байден примет участие в выборах главы государства, чтобы избежать ответственности за свои преступления. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти, — сказал он.

Депутат отметил, что Байден участвовал в создании военных биолабораторий по всему миру, организовал взрывы на «Северных потоках», разрушил экономику Европы и создал геноцид мирных жителей России и Украины. По словам Володина, чтобы спонсоры и соратники не ушли от Байдена, ему пришлось заранее объявить об участии в выборах президента США, написал депутат в своем Telegram-канале.

Накануне Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого.