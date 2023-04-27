Один полицейский погиб в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе

Фото: ГУ МВД России по Запорожской области

Один полицейский погиб, один ранен в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в ГУ МВД России по Запорожской области.

— Сегодня примерно в 5:15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошел взрыв. Сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался, — говорится в сообщении

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Telegram-канал «ГУ МВД по Запорожской области».

Утром у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.