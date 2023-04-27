Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные

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В эти выходные в столице ожидается прохладная погода и дожди. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Будет прохладная погода. В четверг наблюдается кратковременный всплеск тепла, а на выходных будет 10–15 градусов максимум. В субботу будет около 12 градусов, а в воскресенье немного потеплеет — до 15 градусов, — рассказал он.

При этом в субботу, 29 апреля, в городе ожидаются обильные дожди, на следующий день погода прояснится, передает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируются небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 5 до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

Также Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.

На первомайские праздники в Москве похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы.