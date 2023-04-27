В России за сутки выявили 6503 новых случая коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6503 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 33 летальных исхода, связанные с выявленным заболеванием. Также 1022 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 7213 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России замедлились, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных регионах страны, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант коронавирусной инфекции является самым заразным.

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый вариант коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от штамма «омикрон». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.