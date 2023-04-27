Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Необходимую информацию об отборе на военную службу по контракту все желающие могут получать ежедневно. При этом для них организовано несколько каналов связи. Об этом в четверг, 27 апреля, напомнили волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту, расположе­нного по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

По словам добровольцев, они помогают гражданам получить информацию об условиях контракта, предоставляемых льготах, социальных гарантиях и денежном довольствии.

— В случае, если у желающих узнать больше о службе остаются вопросы, они могут обратиться на горячую линию по номеру 117, на официальный сайт мэра Москвы или в официальный центр, — сообщил волонтер, трудящийся на одном из расположе­нных на улицах Москвы информационных сте­ндов.

Такие точки работают в столице ежедневно. По словам добровольцев, граждане подходят каждый день и задают вопросы, интересующие их: например, где расположен пункт отбора и по каким номерам можно обратиться за дополнительной информацией.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.