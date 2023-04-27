Волонтеры: Москвичи могут получить информацию о контрактной службе сразу по нескольким каналам связи
Необходимую информацию об отборе на военную службу по контракту все желающие могут получать ежедневно. При этом для них организовано несколько каналов связи. Об этом в четверг, 27 апреля, напомнили волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.
По словам добровольцев, они помогают гражданам получить информацию об условиях контракта, предоставляемых льготах, социальных гарантиях и денежном довольствии.
— В случае, если у желающих узнать больше о службе остаются вопросы, они могут обратиться на горячую линию по номеру 117, на официальный сайт мэра Москвы или в официальный центр, — сообщил волонтер, трудящийся на одном из расположенных на улицах Москвы информационных стендов.
Такие точки работают в столице ежедневно. По словам добровольцев, граждане подходят каждый день и задают вопросы, интересующие их: например, где расположен пункт отбора и по каким номерам можно обратиться за дополнительной информацией.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.
В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.